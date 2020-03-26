Челябинцев пригласили побывать в историческом музее, не выходя из дома

Главный исторический музей Челябинской области открыл «музей на дому».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала, во время ужесточения мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции учреждение продолжит принимать посетителей, но в новом формате – на своих электронных площадках.

«Наши сотрудники не стали оставлять без пищи для души и ума свою многочисленную аудиторию (а это около 700 человек день). Они отложили привычные дела занявшись подготовкой материалов для нового раздела сайта «Музей на дом», – рассказали в пресс-службе музея.

В новом разделе пользователи смогут посмотреть выставки и фонды, внутреннюю жизнь музея, прежде скрытую от посетителей. Будут доступны фильмы, клипы, фотоматериалы о фестивалях и встречах, проходивших в музее и вызвавших резонанс.

Раздел пополняется ежедневно, скоро в нем появятся лекции и мастер-классы, в том числе и для детей. Кроме того, пользователям откроют малоизвестные факты истории региона, а также подскажут, какие музеи или мероприятия страны и мира можно посмотреть в режиме онлайн.

Челябинск, Виктор Елисеев

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