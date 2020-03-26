Пять шагов: как пожилым южноуральцам получить помощь в условиях карантина (подробная инструкция)

В министерстве социальных отношений Челябинской области подробно рассказали, как будет осуществляться помощь пожилым южноуральцам в условиях ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, 25 марта губернатор Алексей Текслер ввел дополнительный ограничительные меры в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В числе прочего предписано южноуральцам в возрасте старше 65 лет ограничить посещение мест массового пребывания, учреждений социально-бытовой сферы, торгово-развлекательных учреждений.

«Дано прямое поручение министерству социальных отношений обеспечит бесплатное оказание услуг одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 65 лет и старше, по доставке продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, а также содействию в оплате жилищно-коммунальных и иных услуг», – сообщили в правительстве региона. сообщал «Новый День» обратился в министерство с просьбой разъяснить, как именно будет организован контакт соцслужб с пожилыми гражданами и обеспечена защита пенсионеров от заражения и мошенничества. В ведомстве уточнили: «Доставка продуктов и предметов первой необходимости будет осуществляться одиноким гражданам старше 65 лет, не имеющим родственников либо имеющим родственников, которые в силу разных причин не могут оказать помощь пожилым гражданам». То есть за помощью могут обращаться и те, чьи родные живут в других городах или просто (бывает и такое) отказываются им помогать.

Услуга заявительная: если вы сами не обратитесь, к вам никто не придет.

Алгоритм выполнения заявок от одиноких граждан старше 65 лет, поступивших на телефоны «горячей линии», по вопросам приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости

1. Прием заявок от одиноких граждан старше 60 лет по телефонам «горячей линии» (телефоны министерства и соответствующих подразделений в муниципалитетах здесь).

2. Передача заявки ответственному сотруднику комплексного центра социального обслуживания населения.

3. Подготовка бланков личного заявления, расписки в получении денежных средств, акта оказанных услуг.

4. Информирование гражданина по телефону о дате и времени выполнения заявки.

5. Выполнение заявки

1) сотрудником КЦСОН:

– посещение гражданина по месту проживания с целью подписания заявления и получения денежных средств для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости ( при посещении гражданина необходимо обязательно предъявить служебное удостоверение и предоставить расписку в получении денежных средств );

– приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости;

– доставка продуктов питания и предметов первой необходимости по месту проживания гражданина, предоставление чеков об оплате товара, подписание акта оказанных услуг.

2) волонтерами:

– передача ответственным лицом КЦСОН заявки, форм личного заявления, расписки в получении денежных средств и акта оказанных услуг координатору по муниципальному образованию;

– информирование по телефону ответственным лицом КЦСОН пожилого гражданина о прибытии волонтера с указанием его ФИО, даты и времени его прибытия по домашнему адресу гражданина;

– посещение волонтером гражданина по месту проживания с целью подписания заявления и получения денежных средств для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости ( при посещении гражданина волонтеру необходимо обязательно предъявить паспорт и предоставить расписку в получении денежных средств) ;

– приобретение волонтером продуктов питания и предметов первой необходимости;

– доставка волонтером продуктов питания и предметов первой необходимости по месту проживания гражданина, предоставление чеков об оплате товара, подписание акта оказанных услуг;

– предоставление в КЦСОН личного заявления гражданина и акта оказанных услуг.

6. Учет консультаций и ведение реестра граждан, нуждающихся в оказании различных видов помощи.

7. Подготовка и направление ежедневного отчета о количестве консультаций по телефону, принятых и выполненных заявках.

«По состоянию на 25 марта 2020 года дано 11 779 консультаций по телефону, принято 967 заявок, отработана 941 заявка, – уточнили в министерстве. –

В работе по выполнению заявок задействовано 303 сотрудника Комплексных центров. При необходимости, их количество будет увеличено.

Кроме этого, в постоянном режиме осуществляется обслуживание на дому более 30 тысяч пожилых граждан, частично либо полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Социальные услуги на дому предоставляют 2 тысячи 459 социальных работников. В связи с введением режима повышенной готовности Комплексным центрам поручено обеспечить оказание социальных услуг на дому по доставке продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости, оказанию консультативных услуг, оплате услуг ЖКХ, содействию в вызове врача на дом на бесплатной основе».

ПЯТЬ ШАГОВ К ПОЛУЧЕНИЮ ПОМОЩИ

Челябинск, Светлана Намская

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