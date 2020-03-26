Южноуральцам не компенсируют работу в «карантинную» неделю

Южноуральцы, исключенные из указа о «карантинной» неделе, не получат за свою работу дополнительных компенсаций.

Как уже сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин объявил предстоящую неделю нерабочей «с сохранением за работниками заработной платы». Соответствующий указ в рамках реализации мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции в России глава государства подписал вчера, 25 марта.

Однако значительная часть россиян продолжит работать. Сферы их деятельности отдельно оговорены в указе. Сегодня некоторые южноуральцы, занятые в этих сферах, узнали, что ничего, кроме причитающейся им заработной платы, за работу в «выходные» не получат.

Так, информацию об этом агентству подтвердили в офисе АО «Областной аптечный склад» (принадлежит правительству Челябинской области). «В документе сказано, что указ не распространяется на работников медицинских и аптечных организаций, поэтому мы работаем в штатном режиме», – сообщили в ОАС, уточнив, что никаких дополнительных компенсаций для работников не предполагается.

Напомним, согласно указу президента, его действие не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Кроме того, в число исключений попали некоторые государственные и муниципальные служащие, а также сотрудники СМИ.

Впрочем, если до публикации указа работники «исключенных» сфер еще могли надеяться на материальную компенсацию, то уже сам текст документа мог эти надежды охладить. Одно дело, если бы предстоящую неделю объявили выходной – и точка. Тогда в действие вступил бы Трудовой кодекс, и все, вынужденные выйти на работу, могли бы рассчитывать либо на оплату отработанных дней по двойному тарифу, либо на дополнительные выходные дни (отгулы), либо на так называемый «перенос выходных». В последнем случае вместо ранее положенных двух отгулов за работу в течение одного выходного дня руководство организации просто принимает решение о том, что сотрудники отдыхают в другой день, а в общепринятый выходной – работают.

В этом случае, конечно, добавилось бы работы бухгалтерам и ответственным за организацию труда. Но указ президента просто исключил сотрудников ряда организаций из числа «выходных».

Сложилась парадоксальная ситуация. Часть жителей России фактически получит деньги за то, что они не работали. Зато те, кому предстоит трудиться в течение этой же недели, не получат никаких преференций.

Конечно, можно вспомнить о том, что, по сути, неделя именно карантинная. То есть главная ее цель – сократить число контактов, а не дать отдохнуть «счастливчикам». И сохранение заработной платы – мера вынужденная. Ведь иначе работников не заставишь сидеть дома. Правда, никто не сможет гарантировать, что все они именно будут сидеть дома (как мы уже сообщали ранее, почти 60% челябинцев уверены или почти уверены, что коронавирус их не тронет).

Но, с другой стороны, к примеру, те же продавцы супермаркетов и сотрудники аптек прочно входят в группу риска – ведь им приходится контактировать с большим количеством посетителей, а последним еще и с больными людьми. Но если, к примеру, сотрудники Роспотребнадзора и врачи будут получать «доплату за риск» (соответствующие поручения уже дали президент России Владимир Путин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер), то ни продавцы, ни аптекари никакой доплаты не получают.

И пока единственное, на что могут надеяться сотрудники той же аптечной сети ОАС – на повышение премий из-за роста выручки, который, возможно, произойдет на фоне ажиотажного спроса на лекарства. Правда, как отмечают в аптеках, средств, пользующихся наибольшим спросом южноуральцев, у них либо нет, либо крайне мало. Впрочем, в интернете появляются все новые и новые «рекомендации» по лечению коронавируса с указанием все новых и новых лекарств. Клинических подтверждений их эффективности, разумеется, нет. Но люди верят.

Челябинск, Виктор Елисеев

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