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Четверг, 26 марта 2020, 19:28 мск

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Мэрия Копейска выставила детский лагерь на торги. Пока речь об аренде

Копейских депутатов возмутило объявление об аукционе на аренду детского оздоровительного лагеря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четыре депутата Копейского городского собрания направили мэру Андрею Фалейчику запрос в связи с объявлением аукциона на сдачу в аренду детского лагеря «Юность». Парламентариев насторожили резкое снижение показателей учреждения после смены руководства и неизвестность дальнейшей судьбы лагеря. Скан документа опубликован в сообществе «Подслушано Копейск».

Авторы обращения спрашивают, почему вдруг муниципальные власти решили сдать учреждение в аренду. Кроме того, депутаты задаются вопросом, как случилось, что сразу после смены руководства «Юность» стала убыточной и требуют в связи с этим предоставить отчет о финансово-хозяйственной деятельности учредения в период с сентября 2019 года по март 2020 года.

«Напомним, что ранее из собственности Копейска были выведены знаковые городские предприятия: Копейский хлебокомбинат и фармацевтическая фабрика. Сегодня, судя по всему, пришло время детского оздоровительного лагеря «Юность»? После аренды, наверное, следующим шагом может стать продажа объекта по преимущественному праву?» – возмущаются народные избранники.

Копейчане поддержали обращению депутатов, и добавляют к их вопросам свои. «А с чего вы взяли что лагерь должен быть прибыльным? Это социалочка, и я со своей зарплаты оплатил содержание лагеря и чиновников из администрации», – комментирует один из копейчан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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