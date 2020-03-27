Национальные парки Южного Урала закрываются на карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нацпарк «Таганай» отменил все брони для с 30 марта: туристам предложили перенести визиты на более поздний срок или вернуть деньги.

«Коллектив национального парка вместе со всей страной с 30 марта отправляется на выходные», – пояснил руководство учреждения.

С понедельника перестанет принимать туристов и проводить экскурсии и нацпарк «Зюраткуль». Здесь ограничения вводят пока до 3 апреля, но, в зависимости от ситуации, они могут быть продлены.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.03.20

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