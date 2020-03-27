В Челябинской области подтверждено 9 новых случаев коронавируса, закрывается все, кроме аптек

В Челябинской области подтверждено 9 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое – это те, о первичных тестах которых сообщалось накануне. Еще шестеро сдали анализы вчера, сегодня утром из Новосибирска пришло подтверждение – люди инфицированы. Их госпитализируют в ближайшее время.

Еще у 12 человек первичные тесты дали положительный результат.

Власти региона собираются Алексей Текслер: будут введены дополнительные меры по ограничению распространению коронавируса.

Должны быть полностью закрыты библиотеки, спортивные и увеселительные заведения. С 29 марта до 5 апреля закрываются предприятия общепита, кроме тех, кто обеспечивает питание на производстве, а так же магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости и аптек.

Соблюдение запрета будут контролировать сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

Пожилых людей попросят посещать магазины и аптеки в первые час-два после их открытия.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.03.20

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