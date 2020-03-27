Челябинец наладил торговлю арендованными авто

Полиция задержала жителя Челябинска, продававшего арендованные машины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Северо-Западный» задержали ранее не судимого 32-летнего челябинца, подозреваемого в совершении мошеннических действий на территории города.

Злоумышленник через интернет разыскал 26-летнего горожанина, у которого арендовал автомобиль марки «Лада Гранта». Мужчины заключили договор аренды транспортного средства на 7 суток, после чего арендатор выплатил хозяину машины 7 тысяч рублей. Однако в указанный срок арендатор не вернул автомашину владельцу и перестал выходить на связь. После чего обманутый хозяин автомобиля обратился с заявлением в полицию.

«Полицейскими установлено, что злоумышленник продал арендованный автомобиль за цену значительно ниже рыночной. Вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. В ходе работы с ним доказана причастность еще к двум аналогичным эпизодам противоправной деятельности», – рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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