Уралец забил до смерти знакомую пару из-за телефонов и ювелирки

В Челябинске будут судить жителя Оренбуржья, жестоко расправившегося с семейной парой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя региона. Он обвиняется вразбое и двойном убийстве.

По версии следствия мужчина 8 апреля 2019 года пришел в дом к знакомой супружеской паре, где забил супругов насмерть «тупым твердым предметом».

После этого он открыл вентили на газовой плите, закрыл форточки на окнах в доме и покинул помещение, закрыв входную дверь на замок. С собой он прихватил мобильные телефоны и ювелирные изделия на общую сумму около 42 тысяч рублей.

В прокуратуре отмечают, что уралец уже был осужден в 2000 году Оренбургским областным судом за покушение на убийство из корыстных целей и освободился в 2016 году.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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