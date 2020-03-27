В Магнитогорске вынесли приговор создателям финансовой пирамиды, присвоившим 13 миллионов рублей

Двое жителей Магнитогорска осуждены за хищение свыше 13,3 миллиона рублей у граждан под видом деятельности финансовых организаций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Судом установлено, что горожане в 2014-2015 годах привлекали средства южноуральцев в КПК «Империал», действовавший по принципу финансовой пирамиды. В итоге аферисты оставили без денег 68 пайщиков кооператива. Ущерб превысил 12,2 миллиона рублей.

Кроме того, в 2013-2014 годах мошенники, действуя от имени компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», заключали с клиентами договоры софинансирования. В итоге подельники похитили, в общей сложности, 1,1 миллиона рублей у 12 горожан.

Суд приговорил виновных к 5 и 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.03.20

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