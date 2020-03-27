Челябинцев не пустят в городские парки

В Челябинске временно закроют для посетителей зоопарк и городские парки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, согласно распоряжения регионального правительства, с 28 марта до 5 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции будет приостановлено посещение гражданами муниципальных парков культуры и отдыха.

Для челябинцев закроют вход в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, Городской сад им. А.С. Пушкина, Сад Победы, парк «Металлург» им. О.И. Тищенко. Также в нерабочую неделю будет закрыт для посетителей челябинский зоопарк.

Челябинск, Виктор Елисеев

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