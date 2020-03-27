На Южном Урале из ниоткуда появилось 58 тонн рыбы

Россельхознадзор заявил об очередном «чуде материализации» в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, при мониторинге оформления эВСД во ФГИС «Меркурий» надзорное ведомство установило, что уполномоченными ветеринарными врачами регулярно осуществляется внесение подконтрольной госветнадзору продукции без ветеринарно-сопроводительных документов через инвентаризацию, чем нарушаются требования, установленные «Правилами организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, предусматривающих прослеживаемость продукции животного происхождения».

Так, при мониторинге склада предприятия ООО «УралСиб» (Сосновский район) выявлено, что ветеринарные врачи ОГБУ «Сосновская ветстанция» зафиксировали в журнале входной продукции от 23 марта поступление 20 тонн вяленой рыбы с датой выработки 01.02.2020-25.02.2020 г. производства ТОО «Абилхайыр» (Республика Казахстан). Рыба была внесена в журнал через инвентаризацию, о чем свидетельствует акт несоответствия. Аналогичные нарушения были зафиксированы 10 марта при добавлении 20 тонн свежемороженой рыбы этого же производителя.

Далее, при изучении записей журнала входной продукции предприятия ООО «УралСиб», было выявлено, что журнал входной продукции было внесено 1 тонна вяленой воблы и 17 тонн вяленого леща (дата выработки 01.11.2019-07.11.2019), произведенного также ТОО «Абилхайыр» (Республика Казахстан).

Руководителям организаций выданы предостережения. В отношении ветеринарных врачей рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности согласно действующего законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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