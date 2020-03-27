В Челябинской области появился новый куратор туризма

У министра экономического развития Челябинской области появился новый заместитель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении на эту должность эксперта общественной палаты Андрея Минченко. Он будет курировать туристическую сферу региона.

Напомним, ранее этой отраслью занималось министерство культуры, но теперь эти функции у минкульта забрали, а центр развития туризма ликвидируют.

Минченко в новой должности назначен испытательный срок в течение 6 месяцев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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