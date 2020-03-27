В Челябинской области появился новый куратор туризма

У министра экономического развития Челябинской области появился новый заместитель.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении на эту должность эксперта общественной палаты Андрея Минченко. Он будет курировать туристическую сферу региона.
Напомним, ранее этой отраслью занималось министерство культуры, но теперь эти функции у минкульта забрали, а центр развития туризма ликвидируют.
Минченко в новой должности назначен испытательный срок в течение 6 месяцев.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 27.03.20
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