«Выезд за пределы в случае крайней необходимости»: южноуральские ЗАТО изолируются

Южноуральские запретки закрывают от посторонних.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии ЗАТО Трехгорный, решением оперативного штаба для контроля эпидемической ситуации и своевременного проведения противоэпидемических мероприятий на территории города от 27 марта внесены дополнительные изменения в порядок входа/выхода, въезда/выезда в ЗАТО, которые будут действовать до особого распоряжения штаба.

С 00 часов 29 марта до 24 часов 3 апреля на территорию запретки будут пускать только жителей, имеющих постоянную регистрацию в ЗАТО Трехгорный. При этом при выезде из города жители ЗАТО сдают пропуска контролеру и объясняют причину выезда. При въезде в город граждане получают пропуск обратно.

«Действие разрешений на выход/вход (так называемых «бегунков»), выданных гостям жителей города, на указанный период приостанавливается и действует только на выход», – сообщили в администрации ЗАТО.

Проход сотрудников правоохранительных органов осуществляется в обычном порядке при предъявлении служебного удостоверения.

«Обращаем внимание всех жителей города на то, что выезд за пределы территории ЗАТО должен осуществляться только в случае исключительно обоснованной необходимости. Выезд лиц, находящихся на самоизоляции и отнесенных к группе риска, должен быть полностью исключен», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее об ужесточении режима сообщили власти Снежинска. Согласно решению мэрии, в город из посторонних будут пропускать только родственников жителей запретки, при этом обязательным условием является нахождение гостей и хозяев на 14-дневной самоизоляции.

В еще одном ЗАТО, расположенном в Челябинской области, Озерске дополнительных ограничений по въезду и выезду пока вводить не планируется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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