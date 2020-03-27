БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг ММК

БКС Глобал Маркетс пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок (MOEX: MAGN) ММК и поднял рейтинг компании до «покупать».

Аналитики отдают предпочтение бумагам производителей листового проката, включая ММК: диапазон их мультипликатора M2M P/E (по спотовым ценам и валютном курсу) 4-5,3x выглядит очень низким и в случае падения мировых цен на сталь на 10%, эти значения поднимутся лишь незначительно – до 5-6,3x при дивидендной доходности на 12 месяцев порядка 12% – 15%. Эксперты отмечают их сильную устойчивость в силу экспортного характера сектора, благодаря которому ослабление рубля крайне выгодно для металлургов.

«После недавней волны обесценения российской валюты сформировался обоснованный потенциал роста внутренних цен, особенно на продукцию с высокой добавленной стоимостью (холодный прокат, включая сталь с полимерным покрытием и оцинковкой), что должно помочь компаниям ограничить негативный эффект для прибыли. Даже при падении мировых цен на сталь на 10% (внутренние цены на горячекатаный прокат в Китае – до $450/т, российские экспортные – на 20% до $385/т) рентабельность по EBITDA этих компаний останется на уровне около 30%", – полагают эксперты.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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