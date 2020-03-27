Москва согласовала кандидатуру Юлии Сударенко на пост южноуральского омбудсмена

Татьяна Москалькова поддержала выдвинутую южноуральским губернатором на пост омбудсмена чиновницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова одобрила назначение Юлии Сударенко на пост южноуральского омбудсмена. Об этом она сообщила в письме, направленном на имя председателя Законодательного собрания Челябинской области Владимира Мякуша.

Напомним, 20 марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил кандидатуру Юлии Сударенко на должность уполномоченного по правам человека. В настоящее время Сударенко занимает должность начальника регионального управления министерства юстиции Российской Федерации.

Юлия Сударенко окончила Челябинский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. Имеет чин государственного советника юстиции Российской Федерации 3 класса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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