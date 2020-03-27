Полиция не нашла повода для интенсификации работы в период карантина

В полиции не смогли объяснить, как намерены контролировать выполнение решений властей Южного Урала об ужесточении мер по противодействию коронавирусной инфекции.

Как сообщал ранее «Новый День», по словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, должны быть полностью закрыты библиотеки, спортивные и увеселительные заведения. С 29 марта до 5 апреля закрываются предприятия общепита, кроме тех, кто обеспечивает питание на производстве, а так же магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости и аптек.

По словам главы региона, соблюдение запрета будут контролировать сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

Однако, как именно будет организован контроль, правоохранители объяснить не смогли. Так, в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили: «Мы пока работаем в штатном режиме. Полиция, как и всегда, выполняет свои функции по поддержанию правопорядка».

В пресс-службе управления МВД по Челябинску обещали дать комментарий позднее.

Между тем, например, в Москве к контролю за соблюдением ограничений подключили сотрудников Росгвардии. В Европе за соблюдением карантина следят полицейские соединения.

Впрочем, для «воспитания» сограждан у полицейских некоторых стран Европы появилось дополнительное время. Так, например, в Италии с 1 по 22 марта число преступлений сократилось на 64%. Похожая картина наблюдается в Испании. Однако, в этих государствах ЕС наиболее сложная ситуация с коронавирусом, а соответственно действуют достаточно жесткие меры карантинные меры. Правда, иногда запрет свободного перемещения приносит и другие результаты. Например, во Франции после того, как граждане оказались заперты в своих домах и квартирах, на 30% увеличилось число случаев домашнего насилия.

Но большинство южноуральцев пока не намерены запирать себя в квартирах. На улицах по-прежнему можно видеть достаточно много детей и подростков, да и гуляющие пожилые люди – далеко не редкость. Многие уверены, что их знакомые и соседи в «карантинную» неделю не прочь будут съездить в гости или организовать шашлык. При этом подобные идеи в соцсетях встречают чаще одобрение.

Ну и особой градус ситуации придает тот факт, что алкомаркеты пока закрываться не собираются – во всяком случае, покупателей об измени режима работы они пока не предупреждали. Да в и магазинах, торгующих продуктами первой необходимости, зачастую есть полки с алкоголем, продавать который во время карантина никто не запрещал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.03.20

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