Из России пытались вывезти крупную партию дезинфицирующих средств

Из России контрабандой пытались вывезти крупную партию дезинфицирующих средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в Пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области, на пропускном пункте «Бугристое» был остановлен грузовик Scania, в котором находилось 11 тысяч килограммов дезинфектора в емкостях по 500 миллилитров и 5 литров. Груз направлялся из Москвы в Жамбыльскую область Казахстана.

Напомним, что правительство России запретило до 1 июня 20202 года вывозить с территории страны дезинфицирующие, противовирусные и прочие подобные средства. Исключение составляют гуманитарная помощь (по решению правительства РФ) и вывоз небольших партий для личного пользования. Задержанный груз ни к одной из этих категорий не относился.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 28.03.20

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