Минздрав Челябинской области скорректировал данные по распространению коронавируса в регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, с 21 марта новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила 8 случаев наличия инфекции у южноуральцев. Все они находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Из ранее условно подтвержденных 12 жителей – три анализа «Вектор» не подтвердил, они отрицательные. По 9 вердикт «Вектора» еще не получен.

За сутки у еще 10 человек первичные анализы дали положительный результат, все материалы направлены в Новосибирск.

Таким образом, на данный момент в Челябинской области выявлено 8 заболевших коронавирусом и 19 человек с условно положительными результатами на COVID-19.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.03.20

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