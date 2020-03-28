В Челябинской области подтвержден еще один случай заражения коронавирусом

Новосибирский лабораторный центр «Вектор» подтвердил еще один случай заражения коронавирусом на территории Челябинской области.
Как утонили РИА «Новый День» в региональном минздраве, в целом общее число подтвержденных случаев заболевания на Южном Урале достигло 9. В работе ещё 18 предварительно положительных результатов.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 28.03.20
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