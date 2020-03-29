Коронавирус подтвержден еще у трех южноуральцев

Новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила еще три случая заражения коронавирусом у южноуральцев. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом на сегодняшний день на территории региона зарегистрировано 12 подтвержденных фактов заражения, в том числе и контактных – когда человек заразился от инфицированного за границей.

Первичные положительные анализы зафиксированы еще у 15.

За сутки новых первичных положительных результатов не выявлено, сообщили в минздраве.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.03.20

Южноуральцы, инфицированные коронавирусом, отправились торговать в соседний регион. / В Челябинской области подтвержден еще один случай заражения коронавирусом. / Минздрав Челябинской области скорректировал данные по распространению коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»