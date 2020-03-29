В Челябинск прилетели 260 человек из Таиланда

Сегодня рано утром в челябинском международном аэропорту имени Курчатова совершил посадку международный рейс из Таиланда (число заболевших в этой стране составляет 1 тысячу 388).

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Челябинской области, за 1 час 50 минут 14 медиков собрали 260 анализов у прилетевших пассажиров.

Кроме того, за сутки биоматериал взяли у 32 пассажиров, прилетевших внутренними рейсами.

«Международный терминал аэропорта закрыт для всех рейсов, пребывающих из других государств, за исключением специальных чартеров, возвращающих россиян домой. После приземления южноуральцев ждет обязательная процедура санитарного контроля, – напомнили в ведомстве. – В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции на территории Челябинской области:

каждому совершеннолетнему пассажиру сотрудниками Роспотребнадзора выдаётся Постановление Главного санитарного врача об обязательной изоляции на 14 дней.

в специальные анкеты заносятся персональные данные пассажиров.

у каждого пассажира медиками берется анализ на COVID-19.

дальнейшие исследования будут проведены в областном Центре эпидемиологии и гигиены.

в случае выявления положительного результата анализ отправляется в центр «Вектор», а пациент госпитализируется в инфекционное отделение.

при отсутствии у прибывших изолированных граждан каких-либо симптомов, повторный анализ будет произведен врачом на дому на 10-11 день.

по поручению областного штаба, полицией усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан.

за нарушение данного требования предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ вплоть до уголовной по статье 236 УК РФ».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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