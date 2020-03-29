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Воскресенье, 29 марта 2020, 18:30 мск

Новости Челябинск

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На Урале во время карантина решили устроить тотальную проверку квартирных газовых сетей, уральцы возмутились

Пока власти уговаривают всех жителей России оставаться дома и резко ограничить контакты даже с родственниками, коммунальщики решили не терять времени даром и извлечь из карантина максимум пользы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Верхнем Уфалее компания МКД Сервис, обслуживающая многоквартирные дома, разослала клиентам платежки со следующим посланием: «Убедительная просим обеспечить доступ сотрудников ООО (название компании не указываем, чтобы не возбуждать мошенников – прим. РИА «Новый День») в жилые помещения для проведения технического обслуживания газопровода и запорного крана ВДГО».

Большая часть населения Верхнего Уфалея – пожилые люди. И они ожидаемо возмутились, тем более, что предыдущая проверка была 2 месяца назад: «Нам сказали сидеть дома, даже с детьми запрещают видеться, а тут мы должны пустить в квартиры не пойми кого, – негодуют горожане. – О каком соблюдении мер безопасности можно говорить, если они по всем квартирам пройдут и всю заразу на себе к нам притащат».

Уфалейцы искренне не понимают, зачем понадобилась срочная инспекция оборудования в условиях распространения опасной инфекции, и проверяющих в дом не пускают.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

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