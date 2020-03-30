В Челябинской области на коронавирус обследовали более 5 тысяч человек

В Челябинской области под наблюдением врачей из-за опасности проявления коронавируса находятся 5 тысяч 345 человек, в том числе 120 иностранцев. Пока инфекция подтверждена у 12.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении Роспотребнадзора, всего медицинскими организациями Челябинской области обследовано на новую коронавирусную инфекцию 5 тысяч 424 человека, в том числе за последние сутки – 546 человек.

В обсерватор для непрерывного медицинского наблюдения помещено 34 человека.

Через горячую линию Роспотребнадзора зарегистрировались 5 тысяч 173 южноуральцев, вернувшихся из-за границы. При этом в течение месяца только на автомобильно-пешеходных пунктах пропуска Бугристое, Мариинка и Николаевка было досмотрено 28 тысяч 356 человек, в том числе 10 тысяч 235 граждан России и 14 тысяч 609 граждан Казахстана.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.03.20

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