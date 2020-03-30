Уралец сбежал из-под карантина за границу

Житель Копейска сбежал из-под карантина за границу.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Копейска, мужчина приехал из Австрии, ушел в режим самоизоляции, но на 10-ый день перестал выходить на связь. Медики нагрянули к нему домой, но там никого не оказалось. По данным пограничных служб копейчанин покинул пределы России.

Кроме того, сейчас в Копейске разыскивают женщину, вернувшуюся из Чехии: он тоже не отвечает на звонки и не открывает дверь.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.03.20

В Челябинской области на коронавирус обследовали более 5 тысяч человек. / Паника из-за отравы. Спецпроект РИА Новый День «Язычник». / Солнце за нас. Гороскоп РИА «Новый День» на апрель 2020. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»