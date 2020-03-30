Уралец сбежал из-под карантина за границу

Житель Копейска сбежал из-под карантина за границу.
Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Копейска, мужчина приехал из Австрии, ушел в режим самоизоляции, но на 10-ый день перестал выходить на связь. Медики нагрянули к нему домой, но там никого не оказалось. По данным пограничных служб копейчанин покинул пределы России.
Кроме того, сейчас в Копейске разыскивают женщину, вернувшуюся из Чехии: он тоже не отвечает на звонки и не открывает дверь.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 30.03.20
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