Число заболевших коронавирусом в Челябинской области выросло

За сутки в Челябинской области подтверждено ее два случая коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом в регионе на сегодняшний день насчитывается 14 заболевших, 9 из них в Челябинске.

Первичные положительные анализы выявлены еще у 6 южноуральцев. В целом, вердикта новосибирской лаборатории «Вектор» ожидают семеро.

Первого заболевшего южноуральца – жителя Миасса – сегодня должны вписать.

Между тем, власти призывают всех оставаться дома. Поводом для выхода на улицу может быть поход на работу, в магазин, аптеку, выгул собак или обращение к медикам за помощью, напомнил сегодня губернатор Алексей Текслер. При этом отметил, что дополнительных ограничительных мер или тотального карантина, как Москве, пока вводить не будут.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.03.20

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