Пробок нет, пассажиров тоже: челябинцы резко сократили активность

Нерабочий режим и постоянные призывы оставаться дома сделали свое дело: в Челябинске опустели дороги и общественный транспорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», напряженность на городских магистралях в утренние часы пик сократилась в 8 раз: с привычных 8 баллов до 1.

В 2 раза снизился пассажиропоток в общественном транспорте. Сегодня график его движения собираются скорректировать, хотя любая оптимизация в этой сфере приведет к увеличению скопления народа на остановках и в салонах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.03.20

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