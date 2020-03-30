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Понедельник, 30 марта 2020, 09:17 мск

Новости Челябинск

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Пробок нет, пассажиров тоже: челябинцы резко сократили активность

Нерабочий режим и постоянные призывы оставаться дома сделали свое дело: в Челябинске опустели дороги и общественный транспорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», напряженность на городских магистралях в утренние часы пик сократилась в 8 раз: с привычных 8 баллов до 1.

В 2 раза снизился пассажиропоток в общественном транспорте. Сегодня график его движения собираются скорректировать, хотя любая оптимизация в этой сфере приведет к увеличению скопления народа на остановках и в салонах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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