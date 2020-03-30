В больнице Магнитогорска подросток надругался над двумя мальчиками

В Магнитогорске задержали подростка, надругавшегося над двумя мальчиками в больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одной из городских больниц Магнитогорска. В полицию обратились родители пострадавших мальчиков 7 и 9 лет. Они заявляют, что медицинский персонал проигнорировал ЧП. О произошедшем родители рассказали в социальных сетях.

По словам магнитогорцев, 16-летний подросток, также лечившийся в больнице, принуждал детей к сексуальным действиям. Один из мальчиков подчинился требованиям старшего пациента. При этом известно, что ни один из мальчиков физически не пострадал.

Узнав о том, что об его «играх» стало известно полиции, подросток сбежал из больницы, но уже через два часа его задержали. Юношу поместили под домашний арест.

Особенно возмутило родителей пострадавших то, что о произошедшем знала медсестра учреждения, но рассказы детей проигнорировала. «Я слышала пока только одну сторону, не вижу причин им не доверять. Именно это и вызвало такое сильное возмущение родителей, – рассказала РИА «Новый День» уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. – Тут не только возможное отсутствие реакции со стороны медицинской сестры. Дети чаще боятся говорить об этом, если бы этот мальчик не сказал родителям, это к чему бы привело дальше? Медицинский персонал только лечит детей? Получается, типичные для детей социальные формы конфликта не учитываются... Дети, без родителей. Мальчики разных возрастов и социальной среды. Эти риски очевидны. Надо понимать, что, когда дети находятся в государственном или муниципальном учреждении, ответственность за их безопасность несет руководитель учреждения. Каждый родитель хочет быть уверен в том, что его ребенок находится в безопасности»

В настоящее время аппарата детского омбудсмена запросил официальную информацию о ЧП. Также готовится запрос в правоохранительные органы по статистике подобных правонарушений в медицинских учреждениях и о том, какие меры предупредительного характера проводятся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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