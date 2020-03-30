В пригороде Челябинска пропал 10-летний ребенок

В Копейске и Челябинске ищут 10-летнего школьника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10-летний Александр Токарев ушел из своего дома в Копейске вчера, 29 марта, около 16:00. До настоящего времени мальчик не вернулся. Об этом сообщает в социальных сетях поисковый отряд «Легион-СПАС».

По информации волонтеров, мальчик может находиться как в Копейске, так и в Челябинске.

У школьника карие глаза, русые волосы. Был одет в серую куртку с красными вставками, голубые джинсы, темно-синюю трикотажную шапку с рисунком оранжевого цвета в виде кошачьих глаз.

Всех, кому известно местонахождения мальчика, либо видевшие его могут сообщить об этом по телефонам: 8 (902) 604-56-10 Ирина, 8 (951) 455-13-17 Татьяна или в полицию 02.

Челябинск, Виктор Елисеев

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