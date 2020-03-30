До общепита не дозвониться, а магазины так не работают: как в Челябинске организована доставка еды

Челябинцам предлагают ограничить свои контакты до минимума, перестав ходить даже за едой, и воспользоваться сервисами доставки. Правда, выбор пока крайне ограничен.

Администрация Челябинска создала на своем официальном сайт раздел #ОставайтесьДома, где размещен список предприятий общепита, готовых поставлять свою продукцию на дом.

На сегодняшний день в списке всего 14 организаций – в основном, рестораны. Корреспонденты РИА «Новый День» навскидку набрали номера трех указанных в списке заведений. По одному не ответили, второй номер оказался указан неправильно, по телефону третьего ресторан русской кухни крутят рекламу ресторана японской кухни – ни до одного, ни до другого по указанному на сайте номеру дозвониться невозможно: нужно лезть в Интернет и искать другие контакты.

А магазины вообще не торопятся облегчать жизнь челябинцам: возможность доставки задекларирована пока в одной федеральной сети. Но и там заказ можно сделать только через определенное приложение. Остальные федеральные сети ни доставку на дом, ни сбор продуктов, чтобы клиент мог к назначенному времени прийти и сразу забрать заказ, а не бродить по магазину, в Челябинске не осуществляют, хотя в других крупных городах они такие услуги оказывают.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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