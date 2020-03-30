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Понедельник, 30 марта 2020, 09:49 мск

Новости Челябинск

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Минздрав утончил картину распространения коронавируса по Челябинской области

Минздрав Челябинской области утончил картину распространения коронавируса по региону.

Как уже сообщал «Новый День», в данный момент в области подтверждено 14 случаев заболевания: 10 в Челябинске, 1 в Кизильском районе, 1 в Златоуст, 1 в Магнитогорске и 1 в Миассе (этого пациента, первым привезшего инфекцию в регион, сегодня должны выписать).

На данный момент условно положительные результаты на COVID-19 выявлены у 7 человек.

«Пациенты с предварительно положительными анализами находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей. Медики ожидают окончательных результатов из лаборатории в Новосибирске», – сообщили в минздраве.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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