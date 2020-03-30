Южноуралец внезапно возненавидел 100-летнюю мать

Житель Варненского района насмерть забил скалкой свою 100-летнюю мать.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Варненский районный суд вынес признал 58-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшем по неосторожности его смерть.

Суд установил, что в ноябре 2019 года, находясь дома в селе Владимировка, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, деревянной скалкой нанес 100-летней матери не менее 30 ударов в область головы. От полученных повреждений женщина скончалась.

Суд приговорил южноуральца к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.03.20

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