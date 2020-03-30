Власти Челябинска не оборудовали снегосвалки в городе

Прокуратура Челябинска потребовала от главы города устранить нарушения при размещении снегосвалок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство областного центра провело проверку исполнения федерального законодательства при размещении снегосвалок в Челябинске.

Установлено, что снежные массы, вывозимые с улично-дорожной сети города, складируются на земельные участки, расположенные по адресам: Бродокалмакский тракт, 71, ул. Радонежская 1-и, предоставленные управлению дорожного хозяйства Челябинска для размещения объектов коммунального хозяйства.

При этом выделенные земельные участки не приведены в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства: земельные участки не имеют твердого гидроизоляционного покрытия, отсутствуют обваловка по всему периметру, исключающая попадание талых вод на рельеф, водосборные лотки и системы транспортировки талой воды на очистные сооружения, поверхность навалов снежных масс не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров.

В связи с выявленными нарушениями прокурором города главе администрации Челябинска внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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