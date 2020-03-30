Управления социальной защиты Челябинской области закрыли для посетителей

Управления социальной защиты и комплексные центры социального обслуживания населения в Челябинской области закрываются для посетителей: в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой до особого указания приостановлен прием граждан.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минсоце, прием заявлений и документов для предоставления всех мер социальной поддержки (выдачи удостоверений) от граждан будет осуществляться только в электронном виде:

– с портала государственных услуг Российской Федерации,

– портала государственных услуг Челябинской области,

– через электронную почту управлений социальной защиты населения,

– посредством факсимильной связи.

С заявлением граждане могут направить сканированные либо сфотографированные документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки. Где можно отсканировать документы в условиях, когда открыты только продуктовые магазины и аптеки, в ведомстве не уточнили.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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