Управления социальной защиты Челябинской области закрыли для посетителей

Управления социальной защиты и комплексные центры социального обслуживания населения в Челябинской области закрываются для посетителей: в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой до особого указания приостановлен прием граждан.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минсоце, прием заявлений и документов для предоставления всех мер социальной поддержки (выдачи удостоверений) от граждан будет осуществляться только в электронном виде:
– с портала государственных услуг Российской Федерации,
– портала государственных услуг Челябинской области,
– через электронную почту управлений социальной защиты населения,
– посредством факсимильной связи.
С заявлением граждане могут направить сканированные либо сфотографированные документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки. Где можно отсканировать документы в условиях, когда открыты только продуктовые магазины и аптеки, в ведомстве не уточнили.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 30.03.20
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