Власти Челябинска отменили публичные слушания по спорному участку в городском бору

Из-за коронавируса в Челябинске отменили проведение публичных слушаний по участку под строительство нового хирургического корпуса для областной детской больницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, публичные слушаний, назначенные на 2 апреля, отменены в связи с ужесточением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Именно 2 апреля в ходе публичных слушаний планировалось обсудить предлагаемое мэрией изменение правил землепользования в отношении участка Челябинского городского бора, которое должно предшествовать выдаче разрешения на строительство.

Напомним, острая дискуссия вокруг изменения границ памятника природы «Челябинский городской бор» развернулась в декабре прошлого года, когда экологические активисты выступили против подобного решения, которое пытались протащить под прикрытием необходимости строительства нового корпуса хирургии для областной детской клинической больницы. При этом, как уверяют чиновники, на территории самой клиники новое здание построить невозможно, а посему нужно отрезать часть территории городского бора.

Дискуссия, казалось, началась. Но в конце того же месяца Законодательное собрание Челябинской области, игнорируя многочисленные протесты общественности, все-таки приняло документ, согласно которому участок под строительства центра детской хирургии исключается из границ ООПТ, а взамен в его состав включается урочище Монахи.

Это лишь увеличило недовольство общественности. В конце концов, позицию горожан обещали учесть при проведении публичных слушаний. Однако, назначенное на 2 апреля собрание отменили. Когда пройдут отмененные публичные слушания и в каком формате, в мэрии обещают решить в конце наступившей недели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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