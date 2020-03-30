«Наплевать»: жительница Златоуста две недели гуляла с коронавирусом по людным местам города

Вернувшаяся из Таиланда с коронавирусом жительница Челябинской области решила, что самоизоляция не для нее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в новосибирской лаборатории «Вектор» подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией госпитализированной в больницу Миасса жительницы Златоуста. У подруги, с которой она отдыхала в Таиланде, вторая проба показала отрицательный результат. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях мэр Златоуста Максим Пекарский.

Между тем, в городе разгорается скандал, связанный с пренебрежением бизнес-леди режима самоизоляции.

Несмотря на уверения 69-летней женщины, что сразу по возвращении из Таиланда она ушла на карантин, соседи уверяют: и она, и ее подруга в передвижениях себя не ограничивали. Обе посещали людные места. Женщина, у которой подтвердилось заболевание, посещала принадлежащую ей торговую точку, работала за прилавком, общалась с покупателями.

Еще она организовала поминки по супругу. Ее подруга не забыла навестить косметолога. При этом медики не стали проводить дезинфекцию подъезда, поверив заразившейся женщине на слово. Теперь городские власти намерены-таки провести дезинфекцию.

Интересно, что о чрезмерно активном поведении сообщил один из соседей женщины, помощник депутата Законодательного собрания Челябинской области. В «благодарность» женщины даже обещали его засудить. Правда, теперь административная ответственность может грозить им самим – за нарушение режима самоизоляции.

Жители Златоуста возмущаются в социальных сетях пренебрежительным отношением бизнес-леди к окружающим. Ведь в угоду своим интересам и любви к привычному ей образу жизни она поставила под угрозу жизнь и здоровье многих людей. «Теперь у всего города, что ли, анализы брать?!" – возмущаются южноуральцы.

Пока на самоизоляцию ушли помощник депутата заксобрания (у него признаки ОРВИ) и сама депутат. Она уже извинилась перед избирателями за то, что в ближайшие две недели не сможет встретиться с ними.

Между тем, поведение бизнес-леди – не исключение. По крайней мере, несколько южноуральцев, оказавшихся зараженными, вели себя почти также. Так, топ-менеджер одной из энергетических компаний Челябинска также вместо самоизоляции почти сразу вышел на работу. В итоге мужчина умудрился заразить не только родственников (жену, дочь и 80-летнюю мать), но и одну из своих сотрудниц. Еще один отказывался пустить в квартиру врачей.

Впору задуматься: не является ли подобное отношение к окружающим еще одним симптомом заболевания или заразившиеся страдали комплексом неуязвимости задолго до этого?

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.03.20

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