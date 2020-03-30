На Южном Урале вдвое участились случаи бешенства

Случаи бешенства животных увеличились в Челябинской области в два раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, в период с 23 по 27 марта на территории региона зарегистрировано 2 случая бешенства животных: лиса в Кыштыме и корова – в поселке Княженский Брединского района.

Всего с начала 2020 года на территории Челябинской области выявлены 23 случая бешенства животных в 21 неблагополучной пункте (за аналогичный период прошлого года зарегистрированы 12 случаев).

По распоряжению правительства Челябинской области там будут установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных.

Карантин по бешенству животных уже действует на территории неблагополучного пункта в поселке Слюдорудник (Кыштым), поселке Межевой (Сатка), Еманжелинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.03.20

«Наплевать»: жительница Златоуста две недели гуляла с коронавирусом по людным местам города. / Власти Челябинска отменили публичные слушания по спорному участку в городском бору. / Управления социальной защиты Челябинской области закрыли для посетителей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»