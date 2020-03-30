На Южном Урале врач могла ходить на работу с коронавирусом

В Челябинской области врача госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медика из больницы Брединского района Челябинской области госпитализировали в медучреждение Магнитогорска после того, как первая проба на коронавирус дала положительный результат.

Эту информацию подтвердила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. По словам чиновницы, сейчас устанавливаются контакты медика.

По информации Znak.com, врач не сразу самоизолировалась, а вышла по возвращении из отпуска в Турции на работу. Анализ у нее пришлось брать с полицией. Официально эта информация не подтверждена.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.03.20

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