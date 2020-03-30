Власти Челябинска «забыли» про обещание ликвидировать нелегальные свалки

В Челябинске общественники обратились в прокуратуру по поводу неликвидированных нелегальных свалок в черте города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты организации обратились в прокуратуру с просьбой принять меры к ответственным за нелегальные свалки в районе Старосмолинского карьера и на улице Валдайская в областном центре.

Несмотря на обещания чиновников, несанкционированные свалки с сотнями тонн мусора продолжают функционировать, отмечают общественники. Сюда активно свозят строительные и бытовые отходы, неизвестные приспособили участок рядом с городским водохранилищем для мойки спецтранспорта, вода после которой сливается в грунт.

Активисты неоднократно предупреждали органы исполнительной власти о рисках для экологии, которые несут в себе выявленные псевдополигоны. «Мы проводили рейды с контрольными ведомствами, получили обещание взять ситуацию на контроль. Очередной мониторинг показал, что никакого контроля нет. Разве что теперь отходы (похоже, с какого-то близлежащего предприятия) вывозят преимущественно в ночное время. Ситуация усугубляется. На Старосмолинском карьере, в местах, где очевидно закапывали коммунальные отходы, наблюдаются процессы гниения, из-под земли идет пар», – рассказывают эксперты.

Обе несанкционированные свалки расположены в черте города. Рядом со Старосмолинским карьером – сады. В Металлургическом районе отходы свозят на площадку в лесополосе. Ранее общественники также обращали внимание чиновников и на этот участок, предлагали убрать незаконные свалки и исключить условия для их возникновения в будущем, установив вблизи лесопосадок предупреждающие знаки о запрете сброса мусора и ограничив движение транспортных средств.

Обещания органов исполнительной власти, судя по результатам мониторинга общественников, были ими забыты, отметили в организации. В связи с этим общественники считают целесообразным подключить к решению многолетних проблем надзорные ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.03.20

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