Верхи не рискуют, низы не хотят: челябинцы игнорируют режим самоизоляции (ФОТО)

Челябинцы не торопятся соблюдать режим самоизоляции.

Как уже сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей: предполагалось, что жители РФ до минимума сократят контакты и проведут эту неделю дома, чтобы остановить распространение коронавируса.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столциа уходит на жесткий карантин: выходить из дома можно будет только магазин и аптеку – и то только по спецпропускам (правда, никаких пропусков еще нет и в помине, как и схемы контроля за соблюдением карантина, поэтому все, кто хочет, продолжают гулять по городу). Вслед за Собяниным выходить на улицу только за продуктами или вынести мусор призвал южноуральцев и губернатор Алексей Текслер, правда, сам никаких решений, регламентирующих подобный режим, принимать не стал.

Челябинцев его призывы, похоже, не впечатлили: корреспондент РИА «Новый День» прогулялся по северо-западу города и убедился, что многие живут обычной жизнь – гуляют, ходят по магазинам, собираются компаниями.

На улицах много детей: и с родителями, и без

Молодежь активно кучкуется

Очереди никого не смущают

В парке у ЖК «Александровский» многолюдно

В масках единицы

Магазины тоже не пустуют: покупатели кучкуются, дистанцию никто не соблюдает

Ситуация на основных магистралях как в обычный выходной

Челябинск, Ульяна Белкина

Челябинск. Другие новости 30.03.20

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