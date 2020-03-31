На Южном Урале начинается весенний призыв

3,5 тысячи южноуральцев пополнят ряды Вооруженных сил России текущей весной.

Как уже сообщал «Новый День», правительство РФ решило не переносить кампанию: накануне президент подписал указ о начале призыва с 1 апреля.

Особенностью нынешнего года станет сдвиг сроков отправки к местам службы: если раньше первые команды отправляли перед майскими праздники, то в этом году первые отправки планируются на середину мая.

По месту назначения всех новобранцев ждет двухнедельный карантин – эта традиционная мера в условиях пандемии приобретает особый смысл.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.03.20

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