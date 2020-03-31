В Челябинцы по примеру итальянцев начали петь на балконах

Челябинцы по примеру итальянцев начали петь на балконах, но назвать это явление массовым пока нельзя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях появилось видео, как вечером жильцы одной из башен ЖК «Святогор» на улице Братьев Кашириных поют «Катюшу». Судя по всему, исполнителей немного – всего несколько человек, зато аплодисменты и крики «Браво» были массовыми. Кстати, импровизированный концерт состоялся в 9 часов вечера, и большинство окон в «поющем» доме были темными.

Сегодня вечером в ЖК «Святогор» собираются спеть «Журавлей» и даже подумывают о песенном батле между башнями.

Правда, многие жильцы ЖК рассматривают эту инициативу скорее, как прикол, и вместо того, чтобы подпевать, больше хихикают. А некоторые ворчат, что пример надо брать с китайцев, а не итальянцев: первые уже справились с эпидемией, а вот вторым сейчас не до песен.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.03.20

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