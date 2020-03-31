В Челябинской области решается вопрос о введении всеобщей самоизоляции

В Челябинской области за сутки не подтверждено ни одного нового случая коронавируса. Был получен еще один первичный положительный анализ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число заболевших по-прежнему 14, условно положительных случаев (новосибирская лаборатория «Вектор» еще не вынесла свой вердикт) – 8.

Принято решение обследовать на коронавирус всех, у кого проявляются признаки ОРВИ. Правда, куда и как обращаться, чтобы сдать анализы, пока неизвестно – разработать регламент губернатор Алексей Текслер обещает в ближайшее время.

По словам главы региона, сейчас рассматривается вопрос о введении всеобщей самоизоляции, но решение будет зависеть от развития ситуации: сейчас область находится на 9 месте в России по зараженности коронавирусом, но за последние сутки новых случаев не подтверждено.

Поэтому пока решили ограничиться тем, что по городам начнут ездить машины с громкоговорителями, призывая южноуральцев оставаться дома.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.03.20

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