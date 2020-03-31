За 2 недели из-за границы вернулись 12 тысяч южноуральцев

12 тысяч южноуральцев вернулись из-за границы в течение последних двух недель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20% – это прибывшие из Казахстана, далее по численности – вернувшиеся из Таиланда, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Губернатор Алексей Текслер сообщил, что ни у кого из прилетевших из Таиланда в минувшие выходные первичный анализ не ждал положительный результат, но, учитывая особенности проявления инфекции, у всех будут взяты повторные анализы.

Сколько еще южноуральцев должны вернуться из-за границы, глава региона сказать не смог, но сообщил, что в ближайшие дни принимать рейсы из-за рубежа в аэропорту Челябинска не планируют.

Челябинск, Павел Зварзин

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