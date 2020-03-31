Десятки нарушений: южноуральцы продолжают игнорировать режим карантина

За сутки полиция задержала в Челябинской области 73 нарушителей карантина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы, вернувшиеся из-за рубежа, продолжают игнорировать карантинные мероприятия. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Так, по словам главы региона, полиция продолжает проверки соблюдения режима самоизоляции южноуральцами, вернувшимися из-за рубежа. Проведены 781 проверка, было выявлено 73 случая нарушения карантина.

Напомним, ранее стало известно о вопиющих случаях нарушений в Брединском и Кизильском районах, а также в Златоусте. Так, в Брединской районе условно-положительная реакция на коронавирус установлена у врача местной больницы, которая сразу после возвращения из отпуска в Турции вышла на работу.

Житель Кизильского района, вернувшись из-за рубежа, продолжал торговать мясом на рынке в соседней Башкирии. Позднее у него оказалась положительной проба на коронавирусную инфекцию.

В Златоусте пожилая бизнес-леди, вернувшись из Таиланда, продолжала вести активный образ жизни, посещать людные места до тех пор, пока анализ на коронавирус не дал положительного результата. Повторный анализ тоже оказался положительным.

«Мы договорились с полицией о патрулировании общественных мест, мест отдыха. В КоАП будут внесены изменения по увеличению штрафов за несоблюдение режима самоизоляции. Дальше мы будем все жестче реагировать на нарушения», – пообещал губернатор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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