В очередь: южноуральцам объяснили, почему до них не доходят поступающие в регион медицинские маски

Поступающие в Челябинскую область медицинские маски до южноуральцев не доходят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера губернатор Алексей Текслер сообщил, что в регион поступило 150 тысяч масок, но в аптеках они так и не появись. Сегодня должны прийти еще 200 тысяч, но и они вряд ли дойдут до южноуральцев.

По словам Текслера, в приоритете обеспечение средствами индивидуальной защиты медицинских работников и создание резерва (учитывая, что многие медработники вынуждены шить маски самостоятельно, потребность в этой сфере высока). Кроме того, масками необходимо обеспечить социальных работников и сотрудников МВД. И только то, что останется после этого, будет направляться в розничную сеть.

Глава региона обещал сообщать, когда маски будут передавать в аптечную сеть. И напомнил, что область ждет 1,5 млн масок, которые должны поступить по линии Минпромторга.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.03.20

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