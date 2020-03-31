Челябинцам рассказали, где проедут громкоговорители, призывающие к самоизоляции

В Челябинске определили маршруты, по которым будут курсировать экипажи, призывающие горожан соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в целях предотвращения заражения коронавирусной инфекцией с сегодняшнего дня ежедневно по основным магистралям города начнут курсировать экипажи, информирующие челябинцев о необходимости самоизоляции в период неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Сформировано 4 основных маршрута, захватывающих все районы Челябинска. Дополнительные экипажи будут передвигаться от парка имени Ю.А. Гагарина до стадиона имени Е. Елесиной, а также вдоль улицы Лесопарковая на участке от памятника Курчатову до улицы Худякова. Машина с громкоговорителями будет установлена и на площади Революции. Сегодня, 31 марта, оповещение населения будет вестись с 13 часов.

Кроме того, с 16 до 22 часов на дорогах города городскими подрядчиками в сопровождении экипажей ГИБДД пройдет обработка проезжей части с дезинфицирующими растворами. «Убедительная просьба не создавать помехи при движении колонны», – обратились к горожанам в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.20

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