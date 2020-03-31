Челябинка сломала замок в полицейском экипаже и побила стражей порядка

Жительница Челябинска предстанет перед судом за избиение сотрудников полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в применении насилия в отношении представителей власти.

По версии следствия челябинка, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, днем 12 ноября 2019 года находилась в подъезде дома по улице Артиллерийской вместе со своим знакомым. В это время уполномоченные участковые полиции, после неоднократных жалоб жильцов подъезда на беспокойную соседку, прибыли по указанному адресу, где обнаружили у знакомого женщины вещество, схожее с наркотическими средствами. После чего на место происшествия приехала дежурный следователь.

«В процессе производства проверочных мероприятий и доставления в отдел полиции злоумышленница выражалась в адрес сотрудников грубой нецензурной бранью, высказывала в их адрес угрозы убийством и применения насилия», – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, находясь в отсеке для задержанных служебного автомобиля, женщина повредила запирающее устройство двери автомобиля и попыталась сбежать. А когда это не удалось, стала избивать сотрудников полиции.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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