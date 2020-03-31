Льготные кредиты и патенты по рублю: южноуральские власти озвучили меры поддержки предпринимателей

Власти Челябинской области анонсировали дополнительные меры поддержки наиболее пострадавших в условиях пандемии бизнесменов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй пакет помощи предприятиям, наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19, озвучил глава Южного Урала Алексей Текслер.

Так, по словам губернатора, налоги для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения «Доход», снизят с 6% до 1%, для схемы «Доходы минус расходы» – с 10% до 5%. Для бизнесменов, выплачивающих единый налог на вмененный доход (ЕНВД) ставку снизят с 15% до 7,5% (максимальное снижение, которое могут произвести региональные власти). Предприниматели, работающие по патенту, смогут приобрести его за символическую сумму в 1 рубль.

По расчетам областных властей, под налоговые льготы попадут более 20 тысяч предпринимателей.

Кроме того, институт поддержки «Территория бизнеса» намерен предоставлять малым предприятиям льготные кредиты до 3 миллионов рублей под 1% годовых (ранее ставка была 6%) с отсрочкой первого платежа, а также реструктуризовать в случае необходимости уже выданные кредиты. Под это из бюджета Челябинской области направят 390 миллионов рублей. «Все льготные кредиты будут доступны предпринимателям только при условии сохранения рабочих мест», – подчеркнул глава региона.

Власти рассчитывают с помощью этих мер сохранить порядка 3 тысяч рабочих мест.

Также правительство Челябинской области приняло решение расширить практику использования социального контракта (одна из мер поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию), увеличив число категорий, имеющих права на его заключение, а также максимальную сумму с 30 тысяч до 80 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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