Льготные кредиты и патенты по рублю: южноуральские власти озвучили меры поддержки предпринимателей

Власти Челябинской области анонсировали дополнительные меры поддержки наиболее пострадавших в условиях пандемии бизнесменов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй пакет помощи предприятиям, наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19, озвучил глава Южного Урала Алексей Текслер.
Так, по словам губернатора, налоги для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения «Доход», снизят с 6% до 1%, для схемы «Доходы минус расходы» – с 10% до 5%. Для бизнесменов, выплачивающих единый налог на вмененный доход (ЕНВД) ставку снизят с 15% до 7,5% (максимальное снижение, которое могут произвести региональные власти). Предприниматели, работающие по патенту, смогут приобрести его за символическую сумму в 1 рубль.
По расчетам областных властей, под налоговые льготы попадут более 20 тысяч предпринимателей.
Кроме того, институт поддержки «Территория бизнеса» намерен предоставлять малым предприятиям льготные кредиты до 3 миллионов рублей под 1% годовых (ранее ставка была 6%) с отсрочкой первого платежа, а также реструктуризовать в случае необходимости уже выданные кредиты. Под это из бюджета Челябинской области направят 390 миллионов рублей. «Все льготные кредиты будут доступны предпринимателям только при условии сохранения рабочих мест», – подчеркнул глава региона.
Власти рассчитывают с помощью этих мер сохранить порядка 3 тысяч рабочих мест.
Также правительство Челябинской области приняло решение расширить практику использования социального контракта (одна из мер поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию), увеличив число категорий, имеющих права на его заключение, а также максимальную сумму с 30 тысяч до 80 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 31.03.20
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