На Урале коронавирус подозревают у сотрудника скорой помощи, взявшего анализ у заразившегося

В Челябинской области коронавирус подозревают у сотрудника скорой помощи, который брал анализ у заразившегося.

Как уже сообщал «Новый День», жители Кизильского района вернулись из-за границы, но вместо режима самоизоляции отправились в Башкирию торговать мясом. У одного из них был выявлен положительный анализ на коронавирус. Сейчас, согласно официальной статистике, в Кизильском районе только один подтвержденный случай заболевания. Анализы медика с первичным положительным результатом направлены в Новосибирск.

По словам губернатора Алексея Текслера, все контактировавшие с медиком изолированы.

Скандальная ситуация сложилась в Брединском районе: семейная пара эндоскопист и невролог вернулись из ОАЭ, но главврачу своей больницы не сообщили, что были за границей.

«Когда информация об их поездке стала известна, главный врач отправил коллег на карантин, провёл в больнице дезинфекцию и инициировал служебное расследование, – заявили в минздарве Челябинской области. – По словам главного врача Брединской ЦРБ, первые анализы на коронавирус у его сотрудников были отрицательные.

На данный момент пара находится под наблюдением медиков в инфекционном боксе в первой городской больнице Магнитогорска с признаками ОРВИ. Впереди – повторная сдача анализов на COVID-19».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.03.20

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