В Челябинской области введен тотальный карантин (Документ)

В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вводится понятие социальное дистанцирование: все обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров от других граждан в общественных местах и общественном транспорте, за исключением легкового такси.

Гражданам запрещено покидать места проживания (пребывания) за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью, следования к месту деятельности, которая не приостановлена правительством, похода за продуктами, товарами и лекарствами первой необходимости. Выгул животных разрешен на расстоянии не более 100 метров от дома проживания (пребывания).

Распоряжение вступило в силу с момента его подписания.

Отметим, за сутки в России подтверждено 302 новых случаев заболевания коронавирусом, 2 из них в Челябинской области, сообщили в Роспотребнадзоре.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.03.20

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