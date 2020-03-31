В Челябинской области введен тотальный карантин (Документ)

В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор Алексей Текслер.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вводится понятие социальное дистанцирование: все обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров от других граждан в общественных местах и общественном транспорте, за исключением легкового такси.
Гражданам запрещено покидать места проживания (пребывания) за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью, следования к месту деятельности, которая не приостановлена правительством, похода за продуктами, товарами и лекарствами первой необходимости. Выгул животных разрешен на расстоянии не более 100 метров от дома проживания (пребывания).
Распоряжение вступило в силу с момента его подписания.
Отметим, за сутки в России подтверждено 302 новых случаев заболевания коронавирусом, 2 из них в Челябинской области, сообщили в Роспотребнадзоре.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 31.03.20
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